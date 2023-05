Le prince Harry et Meghan Markle impliqués dans une course-poursuite qui aurait pu se terminer de manière “catastrophique”

L'incident a commencé vers 22h, après une cérémonie de remise de prix, au Ziegfeld Theatre, à New York, à laquelle le duc et la duchesse de Sussex ont assisté.

”Cette poursuite acharnée, qui a duré plus de deux heures, a failli entraîner de multiples collisions, évitées de justesse, avec d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux officiers du NYPD (New York Police Department)”, a déclaré le porte-parole d’Harry dans un communiqué.

Une connaissance du couple a précisé à PageSix que "le prince Harry et Meghan Markle sont extrêmement bouleversés et secoués. C'était horrible".

Le duc de Sussex ne bénéficie plus de gardes du corps de la police britannique depuis 2020, lorsqu'il a cessé d'être un "royal actif" et qu'il a quitté le Royaume-Uni pour une nouvelle vie aux États-Unis.