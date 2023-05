”24 millions de followers, 24 millions de raisons de sourire merci à tous pour m’avoir rejoint dans cette balade sauvage ! Je ne peux pas contenir mon excitation et ma gratitude”, a-t-elle écrit sur le réseau social ce mardi 16 mai. L’épouse du milliardaire français François-Henri Pinault a accompagné le post d’une vidéo où la voit se déhancher sur un air de salsa en peignoir.

Déchaînée, Salma Hayek en dévoile même un peu trop et de nombreux fans lui ont fait remarquer dans les quelque 6000 commentaires générés. Heureusement pour la Mexicaine, la censure est passée par là et ses attributs ont été floutés. Fin avril, une photo de Salma Hayek en bikini fluo avait cassé internet en récolant plus de 2 millions de likes.