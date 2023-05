Si ce dernier était plutôt alarmiste, parlant d’une “poursuite acharnée, qui a duré plus de deux heures et a failli entraîner de multiples collisions, évitées de justesse, avec d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux officiers du NYPD (New York Police Department)”, le son de cloche du chauffeur de taxi ayant transporté le couple princier semble tout autre.

”Je ne pense pas que j’appellerais cela une course-poursuite”, a ainsi dédramatisé Sukhcharn Singh, qui avait pris en charge le duc et la duchesse de Sussex, ainsi que la mère de celle-ci, après une cérémonie de remise de prix au Ziegfeld Theatre. “Je ne me suis jamais en danger… C’est New York”, a-t-il simplement ajouté, “on est en sécurité ici. Il y a des postes de police partout. Il y a des policiers à chaque coin de rue. Il n’y a aucune raison d’avoir peur.”

L’homme confirme malgré tout qu’ils ont été poursuivis par plusieurs photographes, qui ont essayé de prendre des photos et vidéos du couple. Le chauffeur affirme par ailleurs qu’Harry et Meghan sont restés calmes durant cet événement même s’ils avaient l’air “effrayés”.