"Elle prend de l’Ozempic", "J’ai cru que c’était Miley Cyru", "Elle est si différente": une vidéo de Lady Gaga inquiète la toile

"Elle prend de l’Ozempic pour perdre du poids", a ainsi lancé un internaute. L’Ozempic est un médicament destiné aux personnes diabétiques, qui a tendance à être détourné ces dernières années pour ses effets minceurs collatéral, et qui selon les rumeurs feraient un tabac à Hollywood. Une autre personne écrit sous la vidéo, qu’elle a d’abord cru qu’il s’agissait de Miley Cyrus avant de reconnaître Lady Gaga. "On ne dirait plus toi", affirmé un autre internaute. Bref, la chanteuse, qui n’a pour le moment pas encore réagi, a provoqué une vague d’inquiétude.