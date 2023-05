Petites phrases sur son “boycott”, complicité avec Maïwenn malgré un tournage tendu… les faits et gestes de l’ex d’Amber Heard sont scrutés avec attention. Mais ces jours-ci, c’est un sujet inattendu qui fait jaser la Toile : sa dentition. Plusieurs internautes ont déploré le fait que Johnny Depp ait les “dents pourries”, photos à l’appui. Aux États-Unis, un dentiste s’est même mêlé de l’affaire pour comprendre pourquoi ses dents avaient désormais cette teinte.

“Il a une usure qui a été un effet cumulatif tout au long de sa vie”, explique le Dr Apa, dentiste de stars. ” Une telle usure, on la voit parfois chez des personnes de 30 ans dans des cas vraiment agressifs et parfois dans des cas comme celui de Depp”, estime le spécialiste qui préconise des facettes pour rectifier le tir. Pas sûr que l’acteur de 59 ans, fumeur depuis son adolescence et rockeur dans l’âme, n’en ait cure.