”Amie loyale”

”Aujourd’hui, mon coeur se brise au moment de dire au revoir à mon précieux chihuahua, Harajuku Bitch. Pendant 23 années incroyables, elle a rempli ma vie d’amour, de loyauté, et de moments inoubliables. Elle a vécu une longue, belle, et iconique existence”, a écrit l’héritière la plus célèbre des États-Unis avec un coeur lourd.

À lire aussi

“Les mots ne peuvent exprimer l’immense douleur que je ressens actuellement. Elle était plus qu’un animal de compagnie, elle était un membre de ma famille, une amie loyale qui était toujours là à travers les aléas de l’existence”, a-t-elle ajouté ce lundi 22 mai. Paris Hilton, qui a déjà perdu un chihuahua nommé Diamond Baby l’année dernière, a partagé de nombreuses photos sur Instagram pour lui dire adieu. La mort d’un animal de compagnie est toujours déchirement.