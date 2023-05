Charlotte Arnould, qui affirme avoir été violée par Gérard Depardieu, confie vivre un “enfer” : “Il y a une omerta énorme”

À lire aussi

Pour Charlotte Arnould, cet épisode traumatisant a eu des répercussions sur sa carrière. Elle confie d’ailleurs souffrir “de symptômes qui découlent d’un stress post-traumatique” comme l’anorexie, la boulimie, ou l’hyperphagie. “Il y a eu des périodes de scarification, d’alcool, de prise de médicaments, etc.”

L’artiste confie vivre une “terrible injustice” en voyant Gérard Depardieu sur des affiches de films. “Il y a une omerta énorme et il y a des gens qui permettent que ce soit possible. Tous ces gens qui sont au pouvoir nourrissent le monstre”, accuse la jeune femme. “Tout le monde savait. Je pense que ça n’a étonné personne. On ne peut plus fermer les yeux. Tout le monde sait qu’il se comporte comme ça sur les tournages. Personne n’est surpris”

De son côté, Gérard Depardieu a toujours nié les faits reprochés par la plaignante.