”Des propos inappropriés” : Florence Mendez écartée par M6 pour avoir traité Gérald Darmanin de “violeur”

”Le mercredi 29 mars, j’ai croisé Gérald Darmanin qui sortait du bâtiment d’M6 à Neuilly où je me rendais pour enregistrer l’émission 'Piquantes'. J’étais encore dans la rue lorsque j’ai aperçu Darmanin et, devant les services de sécurité, je l’ai traité de violeur”, raconte-t-elle.

”Ce n’était pas prémédité, j’ai été dépassée par mes émotions. Les membres du service de sécurité d’M6 m’ont dénoncée, ils ont déclaré, et je cite, avoir été 'terrifiés'. Je comprends. Certes, ils étaient 6, mais mon mètre 90, ma ceinture noire de krav-maga et mes yeux laser feraient peur à n’importe qui”, assène l’humoriste.

À lire aussi

”Suite à cet événement, la direction d’M6 a décidé de me virer. Je n’ai pas terminé la saison 3 et je ne serai pas là en saison 4. J’ai donc perdu mon taf de chroniqueuse. Je conteste la sévérité de la sanction : me priver de mon travail (et d’une partie importante de mes revenus) après 3 années d’une collaboration impeccable, pour un propos irréfléchi tenu sans publicité, c’est un peu cher payé. Mais un jour, dans ce monde d’après pour lequel nous sommes nombreuses à nous battre, je sais qu’on rira de tout ça”, conclut-elle.

Le Parisien rapporte qu’une lettre de sa psychiatre a été transmise à Nicolas de Tavernost, le président du groupe M6. Florence Mendez est en effet atteinte de troubles autistiques et, d’après sa médecin, “des comportements atypiques peuvent subvenir dans certaines situations sociales”.

De son côté, la direction a livré sa version des faits : “La décision prise à ton égard fait suite aux propos inappropriés que tu as tenus à l’égard d’un invité du groupe et qui ont choqué les personnes présentes”.