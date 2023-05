”Légende pour toujours”

”Les mots légendaires, emblématiques, diva, superstar sont souvent trop utilisés et pourtant Tina Turner les incarne tous”, a écrit Mariah Carey sur son compte Instagram. “Ma reine adorée. Je suis tellement admirative de ton influence et de tout ce que tu as fait pour nous ouvrir la voie. Tu représentes la force et la résilience. Tu es l’incarnation de la puissance et de la passion”, peut-on lire sur le site officiel de Beyoncé. Mick Jagger lui a également adressé un message poignant. “Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a beaucoup aidé quand j’étais jeune, je ne l’oublierai jamais”, a écrit le chanteur des Rolling Stones.

Mais Tina Turner n’inspirait pas que les musiciens. “Repose au paradis reine Tina”, a écrit le basketteur LeBron James en Story. “L’impact que vous nous avez laissé de force, de persévérance, de conduite et de ne pas abandonner vos rêves. Puissiez-vous voler haut. Légende pour toujours”, lit-on sur le compte Instagram du mannequin Naomi Campbell. “La légende la musique Tina Turner a brillé sur scène et dans le cœur de millions de fans”, a même déclaré la NASA. Tina Turner a bel et bien rejoint les étoiles.