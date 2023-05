L’actrice belge de 46 ans, enceinte du premier enfant de Niels Schneider, s’est rendue au Festival de Cannes ce 24 mai pour présenter L’Amour et les Forêts. La comédienne, dont le ventre est déjà très rond, a pris la pose pour les photographes lors du photocall du long-métrage de Valérie Donzelli.

Virginie Efira avait misé sur l’élégance et une certaine sobriété, optant pour un t-shirt noir plutôt ample recouvert d’un blazer en velours. La Belge avait aussi misé sur une paire d’escarpins assortis. Le soir, on a pu la voir dans une tenue à paillettes du plus bel effet sur le tapis rouge du film La Passion de Dodin Bouffant.

Il s’agit du deuxième enfant de l’actrice qui est déjà la maman d’une petite Ali, 10 ans, née de son union avec le réalisateur Mabrouk El Mechri.