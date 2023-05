"Une histoire inattendue" : voici la nouvelle compagne de Pascal Obispo

"Les amoureux du Cap" titre l'hebdomadaire qui raconte qu'une "histoire inattendue" est née entre le chanteur et la journaliste franco-tunisienne. "Le week-end de l'Ascension a permis à Pascal Obispo de faire découvrir à Sonia Mabrouk 'son' Cap et son atelier d'artiste", écrit le magazine, rappelant que Pascal Obispo s'était séparé de Julie Hantson il y a presque un an, après sept années de mariage, tandis que Sonia s'est séparée du chef Guy Savoy également l'année dernière.