Parce qu’un cancer sur 3 peut être évité en adoptant un mode de vie sain et actif. Tout au long du mois de mai, l’association a organisé La Marche Rose, une action qui promeut l’exercice physique. Pour donner davantage de lumière à l’événement, Daniela Prepeliuc a accepté d’en devenir la marraine et participera à la marche familiale de clôture, proposant trois promenades (3,6 km, 5,4 km ou 9,5 km), qui se déroulera le 29 mai prochain, lundi de Pentecôte, au parc national de la Haute Campine à Maasmechelen. “Je vais y aller avec mon mari (Quentin Warlop, journaliste à la RTBF, NdlR.) et notre fils de 3 ans, Victor”, explique la présentatrice météo de TV5 Monde et des chaînes régionales belges.

Cette implication fait écho à une épreuve difficile qu’a traversée Daniela Prepeliuc par le passé. “Il y a 16 ans, j’ai perdu maman d’un cancer du sein”, explique-t-elle. “Il y a également plusieurs de mes amies qui sont touchées par la maladie. Voilà pourquoi cette cause me tient à cœur et que je souhaite ajouter ma pierre à l’édifice.”

L’année dernière, grâce aux Marches Roses de mai et d’octobre, 387.075 euros ont été collectés au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Ceux qui, comme Daniela Prepeliuc, souhaitent participer à cette Marche Rose et sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein peuvent s’inscrire sur le site www.lamarcherose.be.