Céline Dion a le sens des affaires… Des très bonnes affaires !

Contrainte d’annuler son Courage Tour entamé avant la pandémie pour des raisons de santé, Céline Dion vient de vendre sa villa de Las Vegas. Une opération immobilière juteuse pour la chanteuse puisqu’elle en a tiré trois fois le prix d’achat. Acquise en 2017 pour 9 millions de dollars, elle a trouvé preneur pour 30 millions six ans plus tard. Le bien a été acheté par le fondateur d’un fonds d’investissement. D’une superficie de 2800 m2, l’habitation comporte 12 salles de bains pour quatre chambres, un immense parking sous-terrain de 300 m2, sans oublier la piscine, le spa et son terrain de golf.