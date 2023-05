La demeure de Tina Turner sera un futur musée

Erwin Bach, le veuf de Tina Turner, aurait l'intention de transformer sa propriété helvète en musée de l'icône de la musique. Et pour cause, cette demeure où la chanteuse américaine est décédée la semaine dernière abrite de nombreux souvenirs de l'interprète de GoldenEye. C'est le journal suisse Blick qui annonce l'information selon laquelle la villa centenaire, située dans le quartier (village de Staefa) où vit Roger Federer, "pourrait désormais être utilisée pour exposer des souvenirs de la carrière de la superstar". Cette. Une propriété de luxe de plus de deux hectares avec étang, ruisseau, piscine et même un pont d'embarcation.