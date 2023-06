Avant d’avoir un enfant avec Al Pacino, Noor Alfallah est sortie avec Mick Jagger et aurait été avec Clint Eastwood

Avant de sortir avec l’acteur du “Parrain”, Noor Alfallah était avec l’icône du rock Mick Jagger. Quand elle est sortie avec le leader des Rolling Stones, il avait 74 ans et elle n’avait que 22 ans. “Nos âges n’avaient pas d’importance pour moi”, avait-elle déclaré au magazine Hello après leur séparation en 2018.

”C’était ma première relation sérieuse mais c’était une période heureuse pour moi”, avait-elle admis.

La même année, la jeune femme était également liée à Nicolas Berggruen. Le milliardaire était dans la cinquantaine au moment de leur histoire d’amour.

Mais ce n’est pas tout. Par la suite, on lui a également prétendu une brève relation avec l’acteur Clint Eastwood, aujourd’hui âgé de 93 ans.

Après que des photos aient émergé des deux ensembles en 2019, elle a déclaré au Daily Mail : “Il n’y a pas de relation, nous ne sortons pas ensemble. Nous sommes des amis de la famille, et ma famille était là et c’est tout.”

Noor Alfallah a rencontré Al Pacino en 2020, durant la pandémie. Il y a quelques semaines, elle a partagé pour la première fois une photo la montrant avec l’acteur dans une galerie d’art à New York.

”Ils s’entendent très bien”, a déclaré une source proche du couple à Page Six. “Il y a bien sûr une grande différence d’âge, mais Noor a une nette préférence pour les hommes plus âgés. C’est parfois un peu bizarre, car Al est plus âgé que son père, comme tous ses petits amis”.

Elle estime d’ailleurs que l’amour n’a rien à voir avec l’âge. “Le cœur ne sait pas ce qu’il voit, il ne sait que ce qu’il ressent”, avait-elle déclaré dans le passé.