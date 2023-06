”Je vais de l’avant”

Jusqu’ici on savait que l’actrice avait misé sur la capitale espagnole et qu’elle maîtrisait la langue. Elle l’a prouvé lors de sa première interview depuis des lustres. “J’aime vraiment beaucoup l’Espagne. J’adore vivre ici”, l’entend-on déclarer dans la langue de Cervantès dans une vidéo diffusée sur TikTok. Le journaliste lui demande ensuite si elle a des films dans les tuyaux. “Oh oui, oui. Je vais de l’avant”, lui répond-elle alors. Amber Heard sera notamment à l’affiche d’Aquaman et le Royaume Perdu et retrouvera son rôle de Mara. “Je ne pense pas qu’elle soit pressée de retourner au travail ou à Hollywood, mais elle reviendra probablement le moment venu pour le bon projet”, a récemment confié une source proche de l’ex de Johnny Depp dans People. La séquence a été vue plus de 7 millions de fois sur le réseau social.