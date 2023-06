"Je savais que quelque chose clochait depuis longtemps": une fille de Bruce Willis fait une révélation sur sa maladie

"C’était dévastateur"

"Je savais que quelque chose clochait depuis longtemps. Cela a commencé par une sorte de vague insensibilité, que ma famille a attribué à ses problèmes auditifs", a confié la jeune femme dans les colonnes de Vogue. "Plus tard, cette insensibilité s'est élargie et je l'ai parfois pris personnellement", a-t-elle ajouté. Tallulah pensait même que son père avait "perdu tout intérêt" pour elle après la naissance de ses autres filles, nées de sa relation avec Emma Heming.

À lire aussi

En 2021, alors que le diagnostic de Bruce Willis se fait de plus en plus clair, elle finit par craquer à un mariage. "Soudain, j’ai réalisé que je n’obtiendrais jamais ce moment, c’était dévastateur. J’ai quitté la table du dîner, je suis sortie et j’ai pleuré", a-t-elle confié. "Notre famille va continuer à garder la foi et à ne jamais perdre espoir", a écrit Emma Heming, épouse de Bruce Willis depuis 2009, dans sa dernière publication Instagram.