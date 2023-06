"La malédiction des Kardashian a encore frappé": après Arsenal et le PSG, l'AS Rome perd en finale de l'Europa League

Il ne s'en est pas fallu de plus pour que les internautes fassent le lien entre la présence de la star de téléréalité en tribune et les revers subis par les équipes qu’elle était partie voir et évoquent une "malédiction des Kardashian".

Ce jeudi soir, le FC Séville a remporté l’Europa League face à l’AS Rome, ce qui nourrit davantage la théorie de cette malédiction.

En effet, fin janvier, Kim Kardashian avait été aperçue dans les rues de Los Angeles arborant un maillot vintage de l’équipe italienne, faisant même exploser les recherches Google sur le club. Presque cinq mois plus tard, les Giallorossi entraînés par José Mourinho, se sont inclinés aux tirs au but face au FC Séville. Il n’en fallait pas plus pour que le "Kardashian curse" refasse surface sur la toile.

Alors, l’AS Rome aurait-elle perdu la finale de l'Europa League suite à "la malédiction des Kardashian" ?