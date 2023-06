La presse américaine rapporte en effet que la star de Scarface a demandé un test ADN à Noor Alfallah, sa petite amie de 29 ans. L’octogénaire aurait en effet douté de sa capacité à procréer. Il aurait été surpris, voire “choqué”, d’apprendre la nouvelle vu son âge et en raison d’un problème médical qui provoque parfois l’infertilité.

À lire aussi

L’ex de Mick Jagger ou encore Clint Eastwood a donc effectué un test de paternité et cela ne fait désormais plus de doute : l’acteur est bel et bien le père de l’enfant. Le média américain TMZ souligne que la jeune femme en est déjà à son 8e mois de grossesse.