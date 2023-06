New York expose des manuscrits de Freddie Mercury avant une vente aux enchères à Londres

Ecrit au stylo à bille et au crayon sur du papier d'une compagnie aérienne aujourd'hui disparue, "British Midlands Airways", le brouillon de "Bohemian Rhapsody" révèle sur 15 pages les différentes directions que Freddie Mercury avait envisagées pour ce titre célébrissime de Queen, qu'il prévoyait initialement s'intituler "Mongolian Rhapsody".

Sotheby's évoque une estimation entre 800.000 et 1,2 million de livres sterling (930.000 à 1,4 million d'euros).

Parmi les autres brouillons du chanteur mort du sida en 1991 figurent ceux de "Don't Stop Me Now", "Somebody to Love", et "We Are the Champions", estimé entre 200.000 et 300.000 livres (225.000 à 339.000 euros).

Des brouillons aussi précoces étant "facilement perdus ou jetés", les pièces mises aux enchères offrent "une plongée fascinante dans la manière dont les chansons" de Freddie Mercury "étaient développées et assemblées", "tout en nous rappelant leur complexité musicale et leur sophistication", a souligné Gabriel Heaton, spécialiste des manuscrits chez Sotheby's.

Lors de l'annonce en avril de la mise aux enchères des 1.500 objets, comprenant costumes de scène et tableaux de Matisse ou Picasso ayant appartenu à Freddie Mercury, Sotheby's avait estimé qu'elle atteindrait en tout au moins six millions de livres (6,7 millions d'euros).

Les bénéfices seront en partie reversés aux fondations Mercury Phoenix Trust et Elton John Aids Foundation, deux organisations impliquées dans la lutte contre le sida.