”En acceptant que l’on adapte son histoire dans Intouchables il a changé notre vie et la vie de nombreuses personnes vulnérables et fragiles. Nous gardons l’image d’un homme courageux, digne, humble et combatif.” ajoutent-ils notamment, en plus de photos avec Omar Sy et François Cluzet.

Sorti en 2011, “Intouchables” est l’histoire de Philippe (joué par François Cluzet), riche et distingué mais tétraplégique, qui engage Driss (Omar Sy), qui vient de sortir de prison, comme auxiliaire de vie. De là naît une complicité inattendue qui a touché des millions de spectateurs dans le monde.

Philippe Pozzo Di Borgo, est décédé à l’âge de 72 ans. Il est devenu tétraplégique après un accident de parapente en 1993.