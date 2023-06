L'acteur de Dune de 27 ans et la femme d'affaires milliardaire de 25 ans ont été photographiés ensemble pour la toute première fois. On y voit le couple présumé en train de profiter d'un barbecue en famille dans le jardin de la résidence du comédien. Pauline, la soeur de Timothée Chalamet récemment aperçue au Festival de Cannes, apparaît sur les clichés. "Kylie vit chez lui 6 jours sur 7", va jusqu'à écrire le média américain Page Six.

À lire aussi

"Ils essaient désespérément de rester discrets et de continuer à se connaître avant de rendre leur relation publique. Mais on ne peut pas nier qu’ils ont une alchimie intense et qu’ils sont extrêmement attirés l’un par l’autre", pouvait-on récemment lire dans les colonnes du Daily Mail. Timothée Chalamet et Kylie Jenner n'ont toujours rien officialisé.