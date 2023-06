Tout ne se passe pas comme prévu pour la saison 2 de la “Nouvelle école” sur Netflix...

Va-t-il connaître une ascension fulgurante comme Fresh La Peufra qui en quelques jours a vu son morceau “Chop” squatter durablement les tops de Spotify, YouTube et consorts ? Rien n’est moins sûr.

Plainte pour viol

Le Parisien et BFMTV ont en effet trouvé à Yuz Boy une casserole et non des moindres. Selon la chaîne d’info, Yuz Boy est visé par une plainte pour viol, ce que confirme le quotidien. Elle a été déposée en 2022 par une femme de 26 ans. Selon les déclarations de celle-ci, elle aurait été violée à 3 reprises.

L’intéressé dément les faits qui lui sont reprochés. L’avocate du lauréat de la Nouvelle école s’est exprimée dans les pages du journal français espérant “vivement qu’une enquête va être diligentée rapidement afin de laver l’honneur de mon client”. D’après Maître Alissia Dexet, le jeune homme “attend impatiemment d’être entendu par les autorités” dans le cadre de ce dossier.

De son côté, Netflix affirme ne jamais avoir été mis au courant de la plainte et de l’enquête ouverte et mêlant le jeune rappeur.