La semaine dernière, la Jordanie battait au rythme du mariage royal entre le prince Hussein et l’architecte Rajwa Al-Saif. La princesse Élisabeth et le roi Philippe de Belgique, l’héritière Catharina-Amalia des Pays-Bas, Jill Biden et Nancy Pelosi… Les invités de prestige avaient répondu présent au même titre que Kate Middleton et le prince William, venus à la surprise générale.

À lire aussi

Mais alors qu’elle discutait avec la mariée, la princesse de Galles a été sèchement interrompue. “Chop, chop”, soit un “allez, allez” passablement irrité, lui a lancé le prince William. L’héritier au trône britannique a visiblement estimé que son épouse était un peu trop bavarde et qu’il fallait laisser la place aux autres convives.