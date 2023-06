Ce week-end, la superstar de 46 ans s’est en effet rendue au Grand Prix de Formule 1 et elle y a vu un certain Lewis Hamilton, 38 ans. Shakira et le pilote courtisé par Ferrari seraient de plus en plus proches. Le duo a notamment été photographié avec des amis communs dans un restaurant. On peut voir Lewis Hamilton enlacer Shakira sur le cliché diffusé sur les réseaux sociaux.

Le couple présumé aurait aussi fait du surf au même endroit durant le week-end. Une petite phrase du Britannique lors d’une interview a également fait des remous. “Il faut que je me trouve une petite amie Latina”, a-t-il glissé juste avant la course remportée par Max Verstappen.