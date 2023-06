"Plus il grandissait, plus cela devenait clair"

Dans les années 1990, la star de Terminator a eu une relation extraconjugale avec Mildred Baena, leur femme de ménage. Joseph, un enfant illégitime longtemps caché, est né de cette courte idylle. Arnold Schwarzenegger a finalement décidé de tout avouer à sa femme lors d’une séance de conseil conjugal des années plus tard, en 2011. “Elle veut savoir si vous êtes le père de Joseph”, lui a demandé la conseillère de manière frontale lors de cette entrevue. “J’ai cru que mon cœur s’était arrêté. Et puis j’ai dit la vérité”, se rappelle-t-il dans le documentaire.

À lire aussi

De son propre aveu, Arnold Schwarzenegger a mis du temps à reconnaître sa paternité. “Au début, je ne savais pas vraiment. Mais plus il grandissait, plus cela devenait clair pour moi. Il s’agissait alors de savoir comment faire pour ne pas ébruiter l’affaire”, concède-t-il aujourd’hui. Marie Shriver, sa femme durant vingt ans, a demandé le divorce dans la foulée. Ils ont eu quatre enfants ensemble, Katherine, 33 ans, Christina, 31 ans, Patrick, 29 ans, et Christopher, 25 ans. Joseph, né le 2 octobre 1997, est âgé de 25 ans.