La fille du prince Andrew et l’homme d’affaires Jack Brooksbank ont accueilli un petit garçon le 30 mai, et ils ont choisi de le nommer Ernest George Ronnie Brooksbank. Il pesait 3,2 kilos à la naissance. “Il porte le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-père George, de son grand-père George et de mon grand-père Ronald. Augie adore déjà être un grand frère”, a écrit la cousine des princes William et Harry sur les réseaux sociaux.

Eugenie a également partagé deux clichés du nouveau-né sur son compte Instagram officiel. La princesse Charlotte, Archie, le fils aîné de Meghan et Harry, et Zara Tindall sont également nés au mois de mai.