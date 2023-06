Thierry Ardisson tacle Charline Vanhoenacker après l'arrêt de son émission : "Cela me fait sourire"

Thierry Ardisson avait mal avalé la pilule et avait répondu à l'humoriste. "Ce qu’elle ne sait pas, c’est qu’il n’y a pas de quoi se réjouir, cela met 100 personnes au chômage. Se réjouir de l’arrêt d’une émission, surtout d’une émission qui essaie d’élever le débat, je ne comprends pas votre attitude. Vous avez essayé de faire de la télé cela a duré quinze jours. Moi j’ai fait 34 ans de télévision avec un certain succès, donc les leçons de Charline, je n’en ai rien à foutre !", répondait-il aigri sur France Inter.

Et visiblement, deux ans plus tard, Thierry Ardisson savoure le fait que l'émission de sa meilleure ennemie passe à la trappe : "Charline Vanhoenacker s'est réjouie de l'arrêt de "Salut les Terriens" sur C8. Elle a fait des gorges chaudes sur le thème : "Ouais, Ardisson, il est viré ! Bolloré l'a viré !". Avec l'accent belge, c'est encore pire ! Je n'ai pas la méchanceté de me réjouir de ce qui lui arrive, mais ça me fait sourire."