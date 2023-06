Accusations d’agressions sexuelles: Rammstein a réagi

La situation est d’autant plus compliquée que d’autres victimes d’agressions du même type sortent tour à tour du silence depuis.

Impossible pour Rammstein de faire la sourde oreille. Le groupe a donc publié un communiqué, en allemand. On peut y lire les propos suivants : “Les publications de ces derniers jours ont provoqué des réactions dans le public, et chez nos fans surtout des irritations. Ils se posent beaucoup de questions. Ces accusations nous ont tous frappés durement et nous les prenons très au sérieux. Nous disons à nos fans : il est important pour nous que vous vous sentiez à l’aise et en sécurité lors de nos concerts, devant et derrière la scène. Nous condamnons toute forme de transgression et nous vous demandons de ne pas vous livrer à des condamnations publiques d’aucune sorte contre ceux qui ont fait des accusations.”

”Vous avez le droit à votre point de vue, poursuit le communiqué. Mais nous, le groupe, avons aussi le droit de ne pas être jugés”. Il faut comprendre cette phrase dans le sens de la présomption d’innocence, bien entendu.