Ce mardi 6 juin, l’actrice mexicaine d'Une nuit en enfer a décidé de jouer la carte de la décomplexion totale sur son compte officiel. “Moi en train de me réveiller et de compter combien de rides et de cheveux blancs se sont joint à la fête ce matin”, a-t-elle écrit, selfie au naturel à l’appui. Ce moment body positive a beaucoup plu à ses followers.

”Superbe. Peu d’artistes ont le courage de montrer leur visage et le temps qui passe”, ou encore “vous être toujours aussi belle, merci de partager ce genre de messages, nous ne devrions pas avoir peur de vieillir, cela fait partie de la vie”, peut-on lire dans les commentaires. On notera que son amie Cindy Crawford lui a également fait un compliment sous cette publication.