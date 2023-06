En 2007, l'acteur crève l'écran dans Juno aux côtés d'Olivia Thirlby qui campe la meilleure amie du personnage. "Elle était sexuellement ouverte, très éloignée de ce que j’étais à l’époque. Mais l’alchimie était palpable, elle m’a attiré", confie-t-il au sujet de leur relation, née durant le tournage du film. "Nous avons commencé à faire l’amour tout le temps : dans sa chambre d’hôtel, dans nos caravanes au travail, une fois dans une minuscule salle privée d’un restaurant", précise-t-il.

Après son coming out lesbien, Elliot Page loue des liens compliqués et secrets avec une actrice autrement plus célèbre : Kate Mara. "C’était juste après mon coming out, une période d’exploration et aussi de chagrin. Je pense que cette relation, ou quel que soit le nom qu’on lui donne, résume bien une certaine dynamique dans laquelle je me suis constamment retrouvé, qui consistait à tomber amoureux de gens qui n’étaient pas entièrement disponibles", a-t-il déclaré lors d'une récente interview pour People. Pageboy est sorti ce mercredi 7 juin 2023.