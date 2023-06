C’est la rumeur qui agite la Toile : la chanteuse de 46 ans et le sportif de 38 ans seraient en effet en couple. Les bruits de couloir enflent et une nouvelle source a donné davantage de détails dans les colonnes du magazine People. “Ils passent du temps ensemble et ils apprennent à se connaître. C’est fun, ils flirtent”, a glissé un proche du couple. La relation est donc encore balbutiante, mais non moins réelle. Ce qui est sûr, c’est que Shakira et Lewis Hamilton ont affiché leur complicité au restaurant à Barcelone et qu’ils ont aussi surfé ensemble.

À lire aussi

Le duo avait déjà été aperçu au Grand Prix de Miami, ville où la chanteuse réside désormais avec ses deux enfants issus de son union avec Gerard Piqué. “Cette année a été marquée par un changement radical dans ma vie, au cours de laquelle j’ai ressenti plus que jamais – et très personnellement – ce que c’est que d’être une femme”, avait-elle d’ailleurs déclaré en marge de cet événement. Affaire à suivre.