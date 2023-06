Dave arnaqué: il a été dépossédé de 30 000 euros!

France Dimanche rapporte l’histoire. Dave, 79 ans, est tombé dans un piège banal mais très en vogue. Cela s’est passé le mois dernier. Après avoir reçu un SMS supposément envoyé par sa banque pour un P.V. de stationnement non payé, il a été amené à donner son adresse postale. Un escroc s’est alors présenté chez lui et lui a demandé sa carte de banque et le code pour régler l’amende. Résultat : près de 30 000 euros envolés. Heureusement pour le chanteur, les malfrats ont été identifiés et interpellés. Il devait récupérer son dû.