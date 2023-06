En effet, c’est lors d’une table ronde organisée par le Hollywood Reporter que l’actrice, aujourd’hui âgée de 25 ans, est longuement revenue sur la sexualisation qu’elle a subie durant sa carrière.

Lors d’un échange avec l’actrice Jenna Ortega, elle a révélé qu' à l’apogée de sa carrière, un réalisateur lui a refusé un rôle car elle était “imbaisable”. Elle raconte : “Je n’avais 16 ans, mais j’ai entendu une personne dire 'Oh, elle n’a pas le rôle car elle n'est pas baisable'”.

”Je n’ai jamais raconté cette histoire”, poursuit-elle. “J’étais en train de faire un essai pour un film. Je ne l’ai pas eu. Je ne pense même pas qu’il ait été réalisé. Mais il s’agissait d’une comédie sur un road trip entre un père et sa fille. Je n’ai pas eu de nouvelles de mes agents parce qu’ils ne voulaient pas me dire des choses comme ça, ce système de filtration est vraiment important, car il y a probablement beaucoup plus de commentaires préjudiciables qui ont filtrés, mais celui-là m’a touché.”

Selon elle, “il existe tellement d’histoires de ce genre” qui n’ont jamais été révélées. “J’en ai parlé autour de moi et aujourd’hui, je peux en rire en me disant : 'Mais quel gros porc !'”

Il y a quelques semaines à peine, lors du Festival de Cannes, Natalie Portman révélait être aujourd’hui embarrassée par son rôle dans le film Léon car “il lui avait donné une carrière” mais contenait “des éléments gênants, qui mettent mal à l’aise”.