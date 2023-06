Loïc Food rajeunit la cuisine à la télé: “Je fais de la cuisine mais je ne suis pas un chef”

Chaque jour, ce chef atypique distille ses astuces pour une recette "facile" sur RTL-TVI. Secrets de fabrication qu'il dévoile dans des livres. Le titre de son 3e "Entre potes" (aux éditions Lannoo) n'est pas anodin : "Les plats, cela se partage", dit-il.

Il vient de retaper une sympathique maison à Moorsel, à deux pas de la Forêt de Soignes et du Musée royal de Tervueren où il a emménagé avec sa copine Ella. Rendez-vous pour son Grand Entretien dans sa cuisine (forcément…) avec de la musique française en fond sonore. Lui qui possède la particularité d’officier tant sur les chaînes francophones que néerlandophones.

Au menu, en entrée-plat-dessert : la restauration, la télé et le… marathon (il se prépare pour Malaga en décembre).

On a dû vous poser dix fois la question mais pourquoi Loïc Food ?

"En 2016, j’ai créé une petite série sur les réseaux sociaux à destination des étudiants. Des recettes faciles à réaliser dans son kot. Loïc, c’est mon prénom et Food parce que je parle de bouffe."

Ce Grand Entretien a lieu chez toi à Moorsel. Vous jouez à domicile.

"Je suis né et j'ai grandi ici avec vue sur les champs. Ma mère habite dans le coin, ma grand-mère aussi."

Vous avez un profil atypique puisque vous collaborez à la fois pour une chaîne francophone (RTL-TVI) et néerlandophone (VTM).

"Je ne parle aucune des deux langues à la perfection mais j’ai grandi en français. Dès ma première maternelle, j’ai suivi une école en néerlandais."

Malgré vos exploits culinaires, vous revendiquez de ne pas avoir fait d’études d’hôtellerie.

"J’ai grandi dans une famille de traiteur. Pendant 25 ans, j’ai eu une vaste éducation culinaire. Je suis tombé dedans depuis ma naissance. J’ai épluché, j’ai fait la vaisselle mais j’ai toujours voulu cuisiner."

Mais votre mère y était opposée.

"J’ai suivi des études cinématographiques. Je suis monteur et je monte d’ailleurs mes émissions ‘Loïc Food’."

Question à 100 000 euros : vous considérez-vous comme un chef ?

"Je fais de la cuisine sur les réseaux sociaux et à la télé mais je ne suis pas à proprement parler un chef. Un chef, c’est le leader d’une brigade dans un restaurant ou dans un hôtel. Il travaille avec des aliments pour faire plaisir à ses clients. "

Vous en êtes à plus de 500 recettes télévisées. Où allez-vous les chercher ?

"Dans les livres (sa bibliothèque est full…), sur Youtube,... Je pars parfois d’un plat classique comme le steak tartare et j’imagine comment je peux le transformer. J’adore également aller au restaurant où je vole avec mes yeux."

Un jeune de 30 ans qui parle de cuisine à la télé est-il moins crédible ?

"Je ne me compare pas à tous ces chefs établis. Chez eux, les idées sont bien ancrées. Ils ont souvent une vision un peu rigide de la cuisine. Ma génération est davantage ouverte à la nouveauté, à des manières différentes d’aborder la cuisine."

Votre objectif est-il de simplifier la manière de cuisiner ?

"Nous n’allons plus inventer de nouvelles techniques. Mon job, c’est de rendre la cuisine la plus accessible possible. Montrer aux gens que ce n’est pas si compliqué. Surtout quand on "doit "cuisiner tous les jours pour sa famille. Si on peut y prendre un peu de plaisir, c’est déjà ça."

À la télé, n’occultez-vous pas le travail de préparation ?

"Je ne mens jamais. Je préviens d’emblée quand une recette dure trente minutes ou trois heures."

Tentez-vous de proposer des recettes pas chères ?

"Je veux penser au budget. J’aime le homard mais je n’en cuisine jamais. J’utilise souvent des ingrédients basiques et identiques."

Sérieux ?

"Jetez un œil. Les mêmes ingrédients mais des menus toujours hyper différents. Histoire de montrer qu’avec peu d’aliments, on peut créer un éventail de plats."

Seriez-vous capable de cuisiner comme un chef étoilé ?

"Non parce que je ne suis par définition pas étoilé. Oui parce que je possède la technique. Je serais capable de reproduire un plat d’un chef primé. Chez un étoilé, l’important est la constance mais aussi tout ce qu’on ne voit pas dans l’assiette."

Si je décode bien, vous ne voulez pas posséder votre propre restaurant ?

"Vous me prenez par les sentiments. Bien sûr que oui. Pour l’heure, ce n’est pas le moment. Je dois encore évoluer mais un jour…"

Regardez-vous des émissions comme Top Chef ?

"C’est une téléréalité mais de très haut niveau culinaire. Et toutes les facettes de la gastronomie. Vous êtes téléspectateurs et vous regardez les challenges."

Cet été, on vous verra dans une émission non culinaire sur VTM.

"J’ai participé à une émission de jeux extrêmes. Je serai aussi présent en co animation de ‘De Verraders’, l’équivalent des ‘Traitres’sur RTL-TVI."

À force de vous voir cuisiner, on se pose la question ; aimez-vous manger ?

"J’adore ça. Cela n’a pas l’air parce que je suis mince… Je vais régulièrement aux restaurants. Autant des étoilés que des adresses de street food."

Quelle est votre cuisine préférée ?

"La cuisine japonaise. J’ai eu l’occasion de vivre au Japon pendant cinq mois et j’ai été enchanté. Le Japon, ce n’est pas que les sushis."

Un chrono de 3 h 53 pour son premier marathon à Lisbonne : “Je n’étais pas content”. ©instagram

"Un marathon en moins de 3 heures"

Le running est sa deuxième passion : il prépare Malaga en décembre où sa copine Ella disputera le semi.

Il n’y a pas que les fourneaux, les petits plats sympas et la télévision dans la vie de Loïc Van Impe. Jadis joueur de football dans une équipe de son coin, il s’est pris de passion pour… la course à pied. Point de départ inattendu : la période Covid.

Aujourd’hui, il ne peut plus s’en passer. Il court un peu, beaucoup, passionnément et même à la folie.

Outre la cuisine, votre autre passion est la course à pied. Vous postez vos exploits sur les marathons sur votre compte Instagram.

"Elle date de la période Covid. Aujourd’hui, je cours tous les jours. C’est un besoin physique et mental. Sinon, je ne me sens pas bien. Je jouais au foot avec des amis quand le confinement a tout arrêté. Pour rester en mouvement, nous avons effectué des joggings en groupe et je suis tombé amoureux de la course à pied. Au point que j’organise mes journées pour disposer d’un moment pour aller courir."

De là à disputer un marathon…

"Après une sortie dominicale, j’ai dit à ma copine : j’ai envie de courir un marathon. J’ai d’abord dû me le mettre en tête avant de l’avoir dans les jambes."

Avez-vous intégré qu’il fallait effectuer une vraie préparation ?

"J’ai pris une grosse claque lors de mon premier marathon à Lisbonne. J’ai compris que mon corps n’était pas prêt. À l’arrivée, je râlais sur mon chrono de 3h53 et sur moi-même. J’avais loupé mon objectif de 3h30 de 23 minutes. Je me suis inscrit à Rotterdam. Encore raté !"

Avez-vous un nouveau marathon en vue ?

"Malaga en décembre. Ma copine va disputer le semi-marathon. En 2024, j’espère participer au marathon de Londres en moins de 3 heures cette fois."

Des objectifs chiffrés élevés. Comment allez-vous vous préparer cette fois ?

"Pas d’alcool durant une longue période. Concernant le volume d’entraînement, il faut doser. Pas courir 30 kilomètres d’entrée de jeu car c’est la blessure assurée. Il faut augmenter progressivement la distance."

Quand je vous entends, n’avez-vous pas envie de présenter un programme sportif à la télévision ?

"C’est mon vécu personnel. Je ne suis pas un expert mais un amateur en la matière. De plus, en ce qui concerne la diététique qui devrait faire partie de la préparation, je n’y connais rien."

Avez-vous fixé un objectif chiffré pour votre copine à Malaga ?

"1h50. Réponse en décembre."