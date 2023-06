Le milieu de terrain et sa femme étaient à l’aéroport, sur le point de s’envoler pour partir en lune de miel quand il apprenait qu’il était repris en Équipe de France. Il a donc décidé de se diriger vers Clairefontaine, au centre d’entraînement français.

Le couple se voit donc contraint de reporter leur lune de miel. “Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer”, a commenté Coralie Porrovecchio sur ses réseaux sociaux. “Lune de miel reportée… Les aléas de vies de femmes de footeux que vous enviez tellement”, écrivait-elle aussi.

Dans une story, elle a raconté leur mésaventure : “On était en route pour partir à notre voyage de noces, on devait arriver à Paris ce soir et partir demain matin. Sauf qu’il y a eu un petit imprévu parce que Boubacar a été appelé en équipe de France. Donc on a dû débarquer de l’avion, récupérer les valises, et nous voilà de retour à Marseille. Voyage reporté pour la bonne cause, mais voilà quoi…”