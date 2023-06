Le prince Andrew refuse de quitter sa maison durant les rénovations: le frère du roi Charles a peur de ne plus jamais pouvoir y retourner

Andrew et sa femme Sarah Ferguson, duchesse de York, habitent actuellement au Royal Lodge et ses 30 chambres, non loin de l’ancienne résidence des Sussex, mais Charles aimerait donner une nouvelle utilité à la propriété. Ce qui rend le prince Andrew furieux. Ce dernier ne veut donc pas quitter sa maison temporairement durant le temps des travaux car il craint de ne plus jamais pouvoir y retourner.

Il avait repris la maison à sa mère la défunte reine Elizabeth et avait payé 6,5 millions de dollars pour des rénovations. Des travaux sont prévus, notamment au niveau de la toiture, et devraient durer plusieurs mois.

S’il était d’abord question d’un déménagement temporaire d’Andrew durant les travaux, le roi Charles III a donc suggéré que celui-ci soit permanent pour le mettre en location. “Mais Andrew est inflexible vu qu’il possède encore un contrat de location courant sur plusieurs années et qu’il a dépensé plusieurs millions de sa fortune personnelle pour rénover le lieu”, a expliqué une source au Daily Mail.