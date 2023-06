”Dégoûtant”

L’ex de Kim Kardashian avait décidé de proposer un Nyotaimori, tradition japonaise durant laquelle des femmes nues servent de plateau de sushis. Des photos de la soirée ont filtré et on peut y voir de jeunes femmes allongées et recouvertes de mets à base de poisson cru. Sexisme, mauvais exemple pour sa fille… les critiques ont rapidement fusé sur les réseaux sociaux.

“C’est une blague ?”,“ça devient de plus en plus bizarre de jour en jour”, “dégoûtant autant pour la nourriture que pour la sexualisation de la femme”, “traiter les femmes comme des assiettes, c’est misogyne mec”, peut-on lire sur Twitter. Bianca Censori, la nouvelle compagne de Kanye West, était également présente.