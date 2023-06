Vidéo choc : le Tiktokeur liégeois Ragnar le fou simule sa mort avant de débarquer en hélicoptère à son propre enterrement

Annoncé mort il y a quelques jours et pleuré par ses proches, le TikTokeur belge “Ragnar le fou” devait être enterré ce dimanche 11 juin. Sur son compte TikTok, on pouvait même voir une vidéo de son cercueil avec comme légende : “Je suis en train de vivre les pires jours de ma vie, je t’aime mon amour”.

”Il faut choquer les gens pour qu’ils réalisent les choses”

En réalité, le Liégeois avait simulé son décès et préparait minutieusement cette “blague de mauvais goût” depuis un an. Et pour cause, en plein enterrement, le Liégeois a débarqué à bord d’un hélicoptère. Son but ? “Donner une expérience de vie aux gens” pour créer le buzz d’un côté et savoir qui viendrait à ses funérailles de l’autre. “J’ai retrouvé beaucoup de personnes, a-t-il déclaré à la RTBF. Je ne regarde que le positif. Il faut choquer les gens pour qu’ils réalisent les choses. J’ai passé ces trois derniers jours au plus bas de ma vie, voir sa propre mort est difficile. Je recommence ma vie à zéro après cette histoire.”

Si David Baerten -de son vrai nom- a mis en scène sa mort, c’est “pour donner une leçon à ma famille” avec qui il n’a plus beaucoup de contact. “Il faut aimer les gens quand ils sont vivants.” Seule sa femme était au courant depuis le début comme on l’apprend dans Touche pas à mon poste où il a été invité ce lundi soir. Ses enfants, par contre, ont su qu’il s’agissait d’une blague seulement un jour après l’annonce de son faux décès. “Je suis convaincu de ce que j’ai fait”.

Si beaucoup de gens se demandent qui viendra à son propre enterrement, Ragnar le fou semble bien porter son surnom sur cette expérience au vu du débat, des critiques (et même des menaces de mort sur sa personne et ses enfants) qu’il reçoit depuis : “Les réseaux sociaux ont bousillé l’humain” ; “On ne joue pas avec les sentiments de ses proches” ; Où va-t-on ?” Ce monde est aussi fou que ce Ragnar” . D’autres crient toutefois au génie pour “rire de la mort” ou faire tri dans ses proches et amis. Ou ne serait-ce que tout pour le buzz ? “Tout ça pour 3 saucisses et 4 merguez” dixit Jean-Michel Maire sur TPMP.