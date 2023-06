Adrien Devyver victime d'une usurpation d'identité: il alerte ses abonnés

”Depuis une petite semaine, j’ai été alerté par pas mal de proches, et également par des gens sur les réseaux sociaux, car ils voyaient des articles qui utilisaient mon image, expliquant que j’avais été donner une interview dans l’émission 'C à Vous' sur France TV, en faisant l’apologie d’une certaine cryptomonnaie”, a-t-il expliqué sur le site de la RTBF. Les articles en question renvoyaient vers le site timebusinessnews.com, où une fois inscrits, les internautes étaient harcelés au téléphone pour investir via le site.