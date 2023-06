Alors que le divorce avait été demandé le premier mai dernier après 18 ans de mariage, une clause de leur contrat de mariages s’est alors activée. Dans les 30 jours suivant la demande de divorce, Christine Baumgartner devait quitter le domicile de l’acteur. Cette clause n’étant pas respectée, l’acteur américain a décidé de faire appel à la justice.

Il explique que son ex-femme reste au domicile afin de lui “tirer le plus d’argent possible du divorce”. L’acteur indique également qu’il a déjà donné 1,45 million de dollars à son ex-femme, comme le prévoyait le contrat de mariage. “L’acteur serait d’ailleurs prêt à lui verser 30.000 dollars de plus par mois et lui payer ses frais de déménagement.” C’est ce que révèlent les documents judiciaires que le média américain TMZ a pu consulter.

En ce qui concerne les raisons du divorce, aucun média ne peut confirmer avec exactitude la décision de l’ancien couple. Selon les magazines people américains, l’emploi du temps de l’acteur serait la cause principale de la rupture. “Christine voulait passer plus de temps avec son mari. Mais en raison d’un tournage, Kevin n’était pas très présent. Son absence était très difficile à vivre pour elle”, confie une source au magazine People.