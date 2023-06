Il y a quelques jours, un producteur de Las Vegas a partagé une photo en compagnie de la star de 55 ans en studio. On y voit Céline Dion, vêtue d’un gros pull sombre, au naturel et souriante. De nombreux fans se sont empressés de demander au musicien davantage de détails sur ce moment. Il s’avère que le cliché a été pris au début de l’année 2023 dans le cadre du tournage du film Love Again, une comédie romantique où elle joue son propre rôle.

“Cela fait du bien de voir une nouvelle photo d’elle” ou encore “c’est bon de voir qu’elle peut encore faire ce qu’elle aime, ne serait-ce qu’un peu”, ont commenté des fans inconditionnels de la chanteuse québécoise.