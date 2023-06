”Je déteste mon corps. Je déteste mes gros seins, mon ventre tombant et mes petites jambes. Je suis loin d’être bien dans ma peau, mais j’ai appris à vivre avec”, explique-t-elle. Ce shooting est peut-être pour elle une manière d’assumer pleinement son corps.

La Britannique s’est confiée sur son coming out et la réaction de ses parents à l’époque face à cette annonce. “Cela m’a fait très mal. Ma mère m’a fait jurer que je n’aurai jamais de relations sexuelles avec une femme. Je regrette d’avoir blessé mes parents. Je pense qu’ils n’ont jamais accepté que je sois lesbienne. Cela n’enlève en rien l’amour que j’ai pour eux. C’est ce que je suis. J’aime les femmes et j’en suis fière”, a-t-elle expliqué.