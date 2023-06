Un responsable de Spotify attaque Harry et Meghan : “Tout le monde se fiche de ce que vous avez à dire”

”Spotify et Archewell Audio ont mutuellement décidé de prendre des chemins différents”, déclarait Spotify cette semaine dans un communiqué de presse, mettant fin par la même occasion au contrat de plusieurs millions de dollars entre la plateforme et l’organisation dirigée par le prince Harry et son épouse Meghan Markle. Après l’annonce du “divorce”, Bill Simmons, le plus haut dirigeant de Spotify, a confié être remonté contre le couple qui n’a jamais fourni le produit convenu. Le contrat en question atteignait 20 millions de dollars, soit environ 18,3 millions d’euros, pour la production d’une série de podcasts.