Ce lundi 19 juin, la chanteuse de 53 ans s’est emparée de son compte Instagram pour y partager un selfie très intime de Ben Affleck. On y voit l’acteur dans le plus simple appareil, affichant fièrement ses abdos ciselés dans sa salle de bain. “Bonne fête papa. Et bonne fête des pères à tous les incroyables papas dans le monde. On t’aime plus que tu ne peux l’imaginer”, a écrit J.Lo en légende de sa publication. Cette dernière a littéralement cassé internet en glanant 1.7 million de “likes” en moins de dix heures.

”Il est un merveilleux, merveilleux père. Et une figure paternelle pour Max et Emme (ses enfants, Ndlr) aussi, parce qu’il a ses trois propres magnifiques enfants, et ensuite il y a nous”, avait confié la star au mois de mai.