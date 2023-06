La chanteuse Bebe Rexha reçoit en téléphone en pleine tête pendant son concert et s'écroule sur scène (VIDÉO)

En pleine représentation à New York dimanche, la chanteuse américaine Bebe Rexha a été blessée par un spectateur... qui lui a lancé un téléphone au visage. Comme on le voit sur les vidéos de la scène circulant sur les réseaux sociaux, la jeune femme s'est alors arrêtée de chanter et s'est laissée tomber au sol, à genoux. Le concert a été arrêté et l'individu qui lancé le GSM a été interpellé par la sécurité. Ses motivations sont floues, mais le magazine Rolling Stones confirme qu'il s'agit bien d'un acte délibéré.