La star de 68 ans, atteinte de démence et désormais loin des plateaux de tournage, a été immortalisée avec la petite Louetta Isley pour la Fête des pères dimanche dernier. “Voir mon père tenir ma fille dans ses bras aujourd’hui est quelque chose que je chérirai pour le reste de ma vie. Sa douceur et son amour pour elle étaient si purs et si beaux. Papa, j’ai beaucoup de chance de t’avoir et Lou aussi. Merci d’être le papa le plus stupide, le plus aimant et le plus cool qu’une fille puisse demander”, a écrit Rumer, la fille de Bruce Willis et Demi Moore, sur son compte Instagram. Il n’en fallait pas beaucoup plus pour faire fondre les internautes. Rumer Willis a accouché le 18 avril dernier.