Claude Sarraute : plume du “Monde”, protégée de Laurent Ruquier et amoureuse frivole

Chez nous, ce sont ses livres à succès et surtout ses participations à des émissions célèbres qui ont fait sa notoriété. Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard, bien entendu. Puis, elle a intégré la bande de Laurent Ruquier, que ce soit en radio, sur France Inter puis Europe 1, ou en télévision dans On a tout essayé et On va s’gêner. Elle passait rarement inaperçue avec ses interventions aussi volages que frivoles et un franc-parler qui tranchait avec son apparence un peu innocente.

On n’oubliera cependant pas qu’elle pouvait aussi se montrer cassante, tranchante comme du verre. Parfois même de manière très injuste. Dans son live consacré à Johnny Hallyday, Johnny – D’où viens-tu vraiment ?, notre collègue Eddy Przybylski raconte comment elle a été l’auteur d’une critique consternante à l’encontre du jeune chanteur qui n’avait alors que 17 ans. “Douloureux, ça le sera le lendemain lorsque, pour la première fois, le jeune artiste est jugé dans la presse. Il y a, bien sûr, les mots inévitables de Claude Sarraute, 33 ans, dans Le Monde : La présence à l’affiche de la rue de Malte de Johnny Hallyday, nouveau roi du rock’n’roll dont les moins de dix-huit ans ont fait leur idole, aura le don d’exaspérer leurs aînés. J’avoue avoir pris aux soubresauts, aux convulsions, aux extases de ce grand flandrin rose et blond le plaisir, fait d’intérêt et d’étonnement mêlés, que procure une visite aux chimpanzés du zoo de Vincennes”, écrit-il en ajoutant “Comment, à dix-sept ans, peut-on sortir indemne d’une telle avalanche ?” La suite a montré que Claude Sarraute n’avait pas vu juste…

On préfère raconter sa vie amoureuse qui fut pour le moins volage. Elle a été mariée trois fois mais elle a collectionné les amants sans s’en cacher. Elle a commencé par épouser un journaliste américain avant de s’unir avec Christophe Tzara, le fils du poète Tristan Tzara avec qui elle a eu deux enfants. Puis, un beau jour, comme elle l’écrit dans son livre Avant que tu oublies tout, elle rentre chez elle et s’adresse à son époux de manière très cash : “Je suis désolée, mon chéri, mais là, j’ai rencontré quelqu’un, il faut absolument que je refasse ma vie avec lui, nous, c’est fini…” Elle venait de croiser le regard du philosophe Jean-François Revel avec qui elle vivra près de 40 ans. Elle aura aussi deux enfants avec lui. Une union cependant très libre. Claude Sarraute et Jean-François Revel vivaient séparés de commun accord, chacun vivant ses aventures de son côté.

Claude Sarraute est aussi la belle-mère du célèbre moine bouddhiste français Matthieu Ricard.

Autre détail : à la mort de Jean-François Revel en 2006, elle avait fait inscrire son nom sur la pierre tombale à côté de celui de son troisième mari. Il ne restait plus qu’à graver la date du décès, ce qui sera fait dans les jours à venir. Claude Sarraute reposera au cimetière Montparnasse.