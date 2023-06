"Feuille Man": la blague entre Pierre Niney et Mc Fly et Carlito deviendra un véritable film

Lors d’une conférence de presse ce lundi 19 juin, la plateforme de streaming a présenté sa line-up 2023/2024 et a donc dévoilé l’existence de ce projet. “Pierre Niney, McFly et Carlito font se rencontrer l’ambition du cinéma et la créativité de YouTube pour donner naissance au premier super-héros français : FEUILLEMAN”, déclare Prime Video. Le trio d’humoristes travaille actuellement sur ce film qui verra le jour exclusivement sur Prime Video. Dans un ancien post Instagram, Mc Fly révélait que le film est en cours d’écriture : “Nous 3 c’est une belle histoire, nous 3, sur le même plan d’égalité hehe. Blague à part, l’écriture avance avec Florent Bernard”.

Cette blague provient donc d’une vidéo de chaîne de Mc Fly et Carlito publiée en janvier 2021, dans laquelle les deux vidéastes testent leurs connaissances en compagnie d’un invité. Si l’un d’eux se trompe, ils doivent alors appeler au hasard l’un de leur contact. Durant l’un de ces canulars, Pierre Niney a dû téléphoner à “Pacotte”, une directrice de production du cinéma français. En improvisation totale, l’acteur français se lance dans le pitch d’un scénario farfelu. “C’est un homme feuille. C’est l’histoire d’un gars qui a le poids d’une feuille. Du coup, il se jette du haut des immeubles”, explique-t-il à la directrice de production.

Ce passage de la vidéo a beaucoup amusé les internautes, qui ont fait circuler la séquence sur les réseaux sociaux. Beaucoup d’entre eux n’espéraient qu’une chose, que ce film dépasse la blague et voit enfin le jour. Des illustrateurs et designers présents sur Twitter ont même imaginé et posté de faux posters à l’effigie de ce super-héros.

Les fans devront encore attendre un an avant de découvrir Feuille Man.