”De p**** d’escrocs”. C’est ainsi qu’un responsable de Spotify a récemment qualifié le couple, plus que jamais sous le feu des critiques. Le duc et la duchesse vont-ils définitivement perdre leur crédibilité en plus d’une somme estimée à 10 millions de dollars ? Une nouvelle information risque bien de ne pas aider l’ancienne actrice dans sa conquête de l’Amérique. Selon Page Six, il s’avère que Meghan Markle ne menait pas elle-même les interviews réalisées avec ses célèbres invités, dont Serena Williams.

À lire aussi

Des sources affirment que les entrevues étaient menées par son staff et que sa voix était ensuite ajoutée en post-production pour donner l’impression que c’était bien elle qui tendait le micro. Une distance avec son propre contenu qui interroge, voire qui indigne. Dans le même temps, on apprend que Meghan Markle ne signera pas de juteux contrat avec Dior malgré des rumeurs de plus en plus insistantes. La fin de l’état de grâce ?